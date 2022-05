Plein Cadre !

Le Cadre Noir de Saumur forme et perfectionne les cadres supérieurs de l’équitation. Les cavaliers contribuent au rayonnement de l’équitation française, notamment lors de présentations publiques en France et à l’étranger. Le grand manège, qui accueille jusqu’à 2 000 spectateurs, est désormais sublimé par une mise en lumière conçue et installée par Geste Scénique, avec des projecteurs Starway répartis uniformément sur deux ponts latéraux, dont 20 Aqua LED 1500 Spot pour la projection de gobos et la mise en valeurs de larges zones, et 12 Aqua LED 1800 Framing dont les couteaux permettent de délimiter la périphérie des figures individuelles. ■