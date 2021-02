PLONGEON DANS L’IMMERSIF

Situé à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Nausicaá embarque les visiteurs à la découverte de l’environnement marin depuis 1991. Dans le cadre de son extension, le centre national de la mer propose « Dans l’œil du climat », une expérience immersive à 360° portant sur la question du réchauffement climatique. Réalisé en 3D par l’agence Pixel n’Pepper, le film prend vie dans une salle immersive carrée de 11 x 11 m, dotée de 22 vidéoprojecteurs EB-L1075U d’Epson, installés pour projeter sur le sol et les quatre murs. Le mapping 360° s’appuie sur la solution média serveur Modulo Player de Modulo Pi, avec quatre Modulo Player Pro-4, et un Modulo Player Pro-6. L’audio n’est pas en reste avec un dispositif multicanal Nexo, composé de huit enceintes ID 24i, quatre caissons ID 110 et deux ampli NXAMP 4×4. ■