PLS – ARTISTIC LICENCE

Hall 12.1 – Stand A30

Wayne Howell, créateur de l’ArtNet et PDG de la société, dévoile trois nouveautés : le Sundial Quad DMX, un gradateur (quatre circuits de 250 W) au format rail DIN spécialement adapté aux lampes LED, fluorescentes et incandescentes, dont une version pilotable en Bluetooth est proposée ; le Netlynx Quad, un node compact quatre univers DMX pensé pour les installations fixes et le Rail-Split RJ45, un splitter/booster DMX quatre sorties, équipé de connecteurs RJ45.