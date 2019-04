PLS – AYRTON

#PLS2019 – Hall 12.1 – Stand E90

Diablo est un Profile de 300 W, avec un flux de 19 000 lumens dans sa version S destinée à la scène, une masse de 21,8 kg, un rapport de zoom de 8:1 et une plage d’utilisation de 6,7 à 53°. Ce concentré de technologie séduira les utilisateurs les plus exigeants. Levante est un wash de 300 W.

Dans sa version S, il permet d’obtenir un flux lumineux de 20 000 lumens et ne pèse que 22,3 kg. Le système optique à 13 lentilles a été développé spécialement pour les applications de type wash. Il offre un rapport de zoom de 9:1 et une plage d’utilisation de 6,3 à 58°.