PLS – CELTO ACOUSTIQUE

#PLS2019 – Hall 8.0 – Stand D80

Les séries Ifix 6, 7, 8, 10 et les subs Ifix 13S & 17S seront présentés. Cette gamme dédiée à l’installation revendique une sonorisation chaude et tout en rondeur sur une base de HP coaxiaux conçus et fabriqués par Celto. L’occasion aussi de découvrir la gamme d’amplificateurs Celto Acoustique avec les séries Core, Performance & Touring, et leur rapport puissance/prix. Ce sera également le lancement de CCA, line array Celto sur base coaxiale 10”.