PLS – DMG LUMIÈRE BY ROSCO

#PLS2019 – Hall 12.0 – Stand C70

Retrouvez le dernier projecteur de la gamme MIX, le Maxi MIX (360 W) : 120 x 35 cm pour 10 kg (alimentation et lyre incluses). La technologie MIX a déjà été primée trois fois lors de salons internationaux. Le MIX comprend six LEDs spécialement conçues pour DMG by Rosco avec un large spectre colorimétrique et une qualité de blanc qui se revendique irréprochable. True Rosco Color est un simulateur numérique de gélatines, dont les tests caméra, spectromètre et à l’œil ont été certifiés identiques à la bibliothèque gélatine Rosco. Grâce à son application My MIX (disponible pour iOS et Android), dotée d’une interface simple et intuitive, il est possible de piloter, créer, sauvegarder et partager ses propres couleurs.