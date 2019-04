PLS – CHROMATEQ

#PLS2019 – Hall 12.1 – Stand E66

Pixxem est un logiciel technique permettant de mixer, programmer et projeter des effets graphiques sur les éclairages à LED matricés. Grâce à une interface utilisateur dédiée tactile, il est possible de prendre en main ce logiciel immédiatement. Facile d’utilisation, Pixxem peut créer toutes les configurations de matrice imaginables et à la résolution souhaité. Le logiciel permet une grande créativité, avec plus de 400 effets inclus qui peuvent se mélanger et se cumuler pour une infinité de possibilités graphiques. Un outil Timeline de synchronisation audio et vidéo vient compléter les ressources de ce logiciel.