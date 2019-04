PLS – CLAY PAKY

Hall 12.0 – Stand E60

Les HY B-Eye K15 et K25 sont les deux derniers-nés de la marque Clay Paky. Ils offrent des projections kaléidoscopiques spectaculaires grâce à leur lentille rotative et la possibilité de contrôler chaque LED individuellement. Il s’agit à la fois d’un wash à LEDs hautes performances et d’un beam. Les HY B-Eye sont deux fois plus puissants que les B-Eye. Ils offrent plus de polyvalence et d’interactivité avec les médias serveurs (protocole Kling-Net inclus) et sont également très silencieux, tout en ayant la même taille et le même mode de contrôle que le B-Eye.