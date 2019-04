PLS – dBTECHNOLOGIES

#PLS2019 – Hall 8.0 – Stand H80

Le modèle VIO X205 concentre le son puissant et précis de la famille de sources ponctuelles de la marque italienne dans une petite enceinte ultraperformante et polyvalente, totalement contrôlable à distance via le logiciel Aurora Net. VIO X205 est équipée de deux haut-parleurs de 5” et d’un moteur de compression de 1”. L’amplificateur de 400 W RMS alimente l’enceinte, capable de délivrer jusqu’à 126 dB SPL malgré ses dimensions très compactes. Disponible en deux versions avec pavillons à directivité constante permettant une dispersion de 60 x 60° ou de 100 x 100°.