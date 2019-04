PLS – LAWO

#PLS2019 – Hall 8.0 – Stand C28

Avec l’option Double fader, la console mc²56 de troisième génération devient la seule de sa catégorie pouvant accueillir jusqu’à 144 faders sous un format réduit. L’option intègre également les vignettes miniatures LiveView de Lawo, des flux vidéo associés directement aux faders, ce qui améliore la rapidité d’exécution des commandes.

A découvrir également, trois modèles de stagebox A_stage (48, 64 et 80) AoIP compatibles WAN, avec préamplis micro de classe A discrets, filtrage A/N FIR et commutation de protection continue SMPTE 2022-7, entrées micro/ligne commutables capables de gérer des sources symétriques ou asymétriques, E/S AES3 avec conversion de fréquence d’échantillonnage de qualité broadcast, synchronisation PTP/Word Clock.