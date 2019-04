PLS – LINEA RESEARCH

Hall 8.0 – Stand B50

Deux modèles à huit canaux de 20 kW sont ajoutés aux séries M et C d’amplis DSP en réseau, les 48M20 visant le marché du touring et le 88C20 s’adressant à l’installation fixe. Ils sont tous deux optimisés pour délivrer 2 500 W par canal sous 4 ohms avec les huit canaux pilotés simultanément. Ces versions offrent les mêmes fonctionnalités de DSP et de contrôle, mais le 88C20 est dépourvu de commandes à l’avant. Découvrez également la mise à jour du contrôleur système DSP ASC48 avec l’ajout du Dante et une fonctionnalité FIR permettant à l’utilisateur d’importer des fichiers de jusqu’à 384 taps à 48 kHz ou 768 à 96 kHz.