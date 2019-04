#PLS2019 – Hall 8.0 – Stand J80 F10.0 – A21 / F10.0 – A23

RCF, qui fête cette année son 70e anniversaire, présente plusieurs produits :

le système line array compact HDL et trois subs à accrocher, HDL 35-AS, HDL 36-AS et HDL 38-AS, tous bénéficiant des dernières avancées du réseau RDNet. Prêts à embarquer en tournée, les HD 15-A et HD 35-A sont rejoints par le HDM 45-A ultrapuissant. La ligne TT+ de RCF comprend les trois modèles de la série TT4-A, des enceintes polyvalentes dotées d’un concept de fixation révolutionnaire. La console de mixage numérique compacte M 20X, associée aux moniteurs de studio Ayra Pro, sera lancée sur le marché européen.