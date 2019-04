PLS – RIEDEL

#PLS2019 – Hall 8.0 – Stand D28

Riedel Communications présentera sa solution primée Bolero sous ses deux modes d’exploitation, intégré et stand alone. L’application stand alone se présente comme une simple licence permettant au système Bolero de fonctionner de manière totalement indépendante (antennes et boîtiers seuls). Une fois intégrée à la plateforme Artist, la solution Bolero embrasse les bénéfices d’un système de communications sur un réseau IP normé AES67.