PLS – VOKKERO

Hall 8.0 – Stand G80

Simplifiez-vous l’intercom full duplex et maîtrisez vos budgets grâce à Vokkero, spécialiste des systèmes de communication des arbitres sportifs professionnels. Guardian Plus, système d’intercom full duplex mains libres, permet de déployer en moins de trois minutes une conférence audio instantanée, permanente et sécurisée (cryptage AES128). Il ne nécessite aucun relai fixe et son filtre de bruit breveté assure une parfaite communication. D’utilisation simple, intuitive et économique, il contribue à améliorer chacun de vos événements.