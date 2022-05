PLS2022 – ADJ

ADJ développe sa gamme IP65 avec deux spots, un beam et un profile.

L’Hydro Spot 1 dispose d’un moteur de LEDs blanches de 200 W de 22 000 K, devant lequel on pourra placer deux roues de couleurs, une roue de gobos rotatifs, deux prismes (un cinq facettes linéaire et un six facettes circulaire) et deux filtres frost. Le tout servi par un zoom de 12° à 23°.

L’Hydro Spot 2 propose un moteur de LEDs blanches de 320 W, les mêmes fonctionnalités que son petit frère mais avec un système de trichromie soustractive, un CTO variable, une deuxième roue de gobos statiques et une roue d’animation.

L’Hydro Beam x1 2 utilise une lampe à décharge de 260 W MSD 12R pour un angle d’ouverture de 2°, deux prismes rotatifs (six facettes linéaires et vingt-quatre facettes circulaires), une roue de couleurs et une roue de gobos statiques.

Enfin, l’Hydro Profile est propulsée par un moteur de 660 W de LEDs blanches pour 26 600 lumens, avec CMJ, CTO variable, deux roues de gobos dont une rotative, un zoom de 6° à 45°, une roue d’animation, les deux mêmes prismes et frosts que les spots, et un système de quatre couteaux rotatifs.