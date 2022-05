PLS2022 – Ayrton

Ayrton présente les Zonda 9 Wash et Zonda 9 FX, deux itérations d’une même machine. Les deux disposent de 37 LEDs RVBB de 40 W pour 25 000 lm et d’un zoom de 4° à 56°. Si Zonda 9 Wash propose les fonctions traditionnelles d’un wash plus des effets préenregistrés, Zonda 9FX dispose de 40 LEDs sous son nid d’abeille translucide, permettant de faire de la lumière ou d’envoyer des données vidéo sur toute la surface indépendamment des LEDs principales. Le tout se pilote sur quatre univers, dont trois pour la couronne de LEDs.

Également en avant-première, le Cobra, beam hybride disposant d’une source laser bleue convertie en blanc au phosphore de 260 W et 5 600 K pour 386 000 lx à 20 m. Le zoom va de 0,6° à 23°, les pan et tilt sont infinis, la machine est IP65 et dispose d’une roue de 80 gobos statiques, d’une roue d’animation, de huit prismes, d’un système de trichromie plus une roue de couleurs.

Enfin, la famille Huracan s’agrandit avec un wash de 100 LEDs disposant d’une trichromie six drapeaux, roue d’animation, couteaux, gobos… et possibilité d’ajouter des accessoires comme un nid d’abeille. ■