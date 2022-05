PLS2022 – DAP Audio

Enceinte portable PSS-106

Cette enceinte compacte sur batterie est équipée d’un woofer de 6,5’’ et d’un tweeter de 1’’. Les angles prévus sur le coffret permettent aussi une utilisation comme retour de scène. Un preset électro acoustique est dédié à cet usage. La PSS-106 peut être alimentée par deux microphones plus une source audio. On retrouve un port USB, le Bluetooth et une mini jack. Un récepteur sans fil est intégrable, et l’émetteur existe en tant que micro-main – photo – ou pocket. La batterie assure une autonomie jusqu’à cinq heures à pleine puissance. Une housse de protection est disponible en option.