PLS2022 – DAS Audio

LARA et LARA Sub

Destiné aux festivals, grandes salles et événements d’envergure, le système LARA est un line array actif cardioïde quatre voies symétrique. Chaque boîte contient d’une part 2 x 12’’ avec bobine de 4’’ plus 2 x 8’’, le tout agencé en mode cardioïde. Deux autres 8’’ sont dédiés à la bande médium et deux moteurs à compression associés à un guide d’onde 100° s’occupent des aigus. Un amplificateur huit canaux et Classe D déployant 6 000 W, associé au DSP interne, assure un contrôle de la dispersion horizontale jusqu’à la fréquence particulièrement basse de 100 Hz. La réjection cardioïde obtenue atteint 15 dB sur la plage de 63 à 200 Hz. Le sub associé s’appelle LARAsub et peut s’accrocher sur le même rigg. Jusqu’à 24 LARA plus 16 LARA sub par grappe.