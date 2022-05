PLS2022 – DTS

Après les Alchemy 3 et 5, voici l’Alchemy 7, wash Fresnel de 800 W RVBACL pour 22 000 lm.

Il dispose d’un zoom de 15° – 50°, peut produire des blancs entre 1 800 K et 10 000 K, et présente le même système permettant de choisir entre 100 couleurs calibrées tout en définissant un temps de fondu. Également à l’intérieur, deux couteaux rotatifs permettent de réduire la largeur du flux.