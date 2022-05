PLS2022 – ElectroVoice

PXM-12MP

Le produit n’est pas à proprement parler nouveau, mais fait partie de ceux qui ont subi un lancement en pleine crise sanitaire. Ce retour coaxial actif compact 12’’ est optimisé pour une utilisation au sol avec un angle de 55°. Il propose quatre préréglages pour répondre à la diversité des autres utilisations, un égaliseur à trois bandes et cinq préréglages programmables par l’utilisateur… via son écran LCD. L’amplificateur classe D de 700 W permet jusqu’à 129 dB SPL crête. Les PXM-12MP s’utilisent aussi en système de sonorisation trois voies, associés à un sub dédié. ■