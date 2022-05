PLS2022 – GLP

L’annonce principale de ce Prolight pour GLP est l’arrivée imminente de la gamme de projecteurs Impression X5 qui vient remplacer la X4 bien connue. Nouveauté de cette série, l’ajout de LEDs lime permettant une plus grande plage colorimétrique.

Deux washs sont annoncés, les X5 de 19 LEDs et X5 Compact de sept LEDs.

Les machines vont disposer d’un zoom de 3,5° à 60°, d’un système de contrôle de la couleur en XY, d’un point blanc définissable, sont pixellisables LED par LED, disposent d’accessoires optionnels, d’un serveur Web intégré pour adressage et mise à jour, d’un adressage rapide en NFC ou en Bluetooth sur une plus grande distance.

L’Impression X5 IP Bar est la version IP65 à LEDs RVBLime de l’Impression X4 Bar, avec 18 LEDs de 40 W, un zoom de 5° à 60° et un tilt sur 200°.