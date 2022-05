PLS2022 – Highlite

Highlite présente dans la gamme Infinity les PARs LED Racoon, contenant 14 LEDs de 15 W, permettant un mariage parfait avec la gamme de projecteurs Spirit of RJ, et disposant de nombreux accessoires (volets, top hat, filtres de diffusion 20°, 40°, 90°, 15×60°…)

Plusieurs dômes de protection anti-humidité pour projecteurs sont proposés, les Showgear Rain Dome 40 et 60, bases dont le chiffre détermine le diamètre, et disposant de plusieurs tailles de toiles en option.