PLS2022 – JB Lighting

Le M18 Profile est le projecteur survitaminé de JB Lighting de 1 200 W de LEDs RVBJA disposant d’un zoom de 6,5° à 54°, une trichromie CMJ, quatre couteaux indépendants, deux roues de gobos dont une rotative, une roue d’animation, deux frosts, deux prismes (un linéaire cinq facettes et un circulaire trois facettes), un iris et une température de couleur ajustable de 2 000 K à 20 000 K.

Le Sparks 12 est un wash beam de 19 LEDs de 40 W proposant deux zooms séparés de 2,2° à 60° sur la couronne extérieure et la zone centrale. Les LEDs sont pilotables indépendamment, et de nombreux effets sont disponibles.