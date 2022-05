PLS2022 – Laserworld

CS-8000RGB FX et CS-12.000RGB FX

Ces lasers semi-professionnels sont capables de produire des effets tels que des faisceaux, des vagues, des tunnels, mais aussi des graphismes de base. Le tout peut être combiné avec les deux effets de diffraction intégrés pour obtenir un remplissage de la pièce. Ces lasers proposent des modes plug and play tels qu’un mode musical et autonome, un contrôle DMX et un port ILDA pour un contrôle par ordinateur. Conçus pour les installations de boîtes de nuit, les événements en extérieur et les petits festivals. ■