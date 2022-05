PLS2022 – Lawo

Merging intègre la plateforme HOME Lawo

Merging est le premier fabricant dont les solutions sont entièrement intégrées à la plateforme de gestion d’infrastructure IP HOME de Lawo. Tous les produits Merging compatibles comme les appareils audio virtuels et les interfaces telles que la Hapi – photo, sont reconnus instantanément dans l’environnement IP HOME. Le routing intuitif, la surveillance des appareils, les diagnostics, le contrôle et les fonctionnalités de sécurité de la plateforme HOME sont toutes activées via une API unique. ■