PLS2022 – LD Systems

Maila

Le système comprend quatre éléments de base : la boîte Maila Sat, le module colonne Maila Col, l’amplificateur Maila Spa et le subwoofer Maila Sub. L’ensemble communique avec des options très évoluées. Le Maila Sat abrite cinq tweeters de 1’’ plus un haut-parleur de 6,5’’. Le mécanisme breveté EasySplay permet de régler l’inclinaison de chaque satellite entre 0 et 8 degrés en charge. Le module de colonne Maila Col dispose de quatre woofers actifs de 6,5’’. Il comprend un amplificateur DSP à quatre canaux avec une puissance totale de 2,5 kW, qui pilote à la fois la colonne elle-même et les satellites Maila Sat. Maila Spa est un module amplificateur au design unibody en aluminium. Il dispose d’un amplificateur de puissance intégré de 1,25 kW avec SysCore DSP pour piloter jusqu’à huit satellites Maila Sat. Maila Sub est un subwoofer double 15’’ de 2,5 kW. LD Systems propose Maila en cinq sets de tailles croissantes, dans des setups posés ou accrochés, et une multitude d’astuces très bien imaginées. ■