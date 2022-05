PLS2022 – Luminex

Gigacore 30i

La convergence des réseaux AV progresse. Luminex ajoute une solution en ce sens avec ce switch réseau 10 Go, entièrement optimisé pour être utilisé avec les protocoles AV les plus avancés. Les paramètres préconfigurés de qualité de service (QoS), de multidiffusion IGMP et PTPv2 assurent un environnement réseau réactif et extrêmement stable pour les protocoles audio les plus exigeants tels que Dante, AES67, Q-SYS et bien d’autres. Avec jusqu’à 1 000 W de PoE totale et PoE++ sur chaque port, ce switch peut piloter n’importe quelle caméra ou haut-parleur IP PTZ sur le marché aujourd’hui. GigaCore 30i est une solution idéale pour les réseaux AV dans les installations fixes, l’intégration et la tournée pour l’éclairage, l’audio et la vidéo. ■