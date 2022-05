PLS2022 – Luxibel

La B Blast Pro va plus loin avec des LEDs blanches de 5 W et RVB de 0,6 W, avec une construction plus solide, et toujours le mapping individuel des 120 LEDs RVB et le contrôle des LEDs blanches en quatre zones.

Le B PAR 180RGBW V2 IP66 contient toutes les informations dans son nom. Doté de 12 LEDs de 15 W, d’une focale fixe de 25°, il dispose d’un extracteur d’humidité et est prévu pour des utilisations prolongées en extérieur. Son accessoire top hat est inclus.