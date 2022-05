PLS2022 – Mipro

Série ACT 800



En matière d’ergonomie, on retrouve celle d’autres séries de transmetteurs HF Mipro. Les sorties sont analogiques, AES/EBU et Dante ou AVB. Le circuit exclusif de diversity numérique large bande de 72 MHz améliore considérablement la portée de réception et augmente le nombre de canaux. Les fonctions Auto Scan et ACT fournissent à la fréquence de l’émetteur une synchronisation précise et rapide avec le récepteur. Le processeur audio et le convertisseur N/A rendent la qualité sonore presque identique à celle de microphones filaires. Le logiciel optionnel MIPRO RCS2.Net permet le contrôle à distance et la surveillance du réseau en temps réel de jusqu’à 64 canaux. Trois modèles de récepteurs sont proposés, de un à quatre canaux. ■