PLS2022 – Robe Lighting

Trois petits nouveaux chez Robe Lighting.

Le PainTE, qui trouve sa place entre le CueTE et l’EspriTE, source LED blanche avec la technologie Transferable Engine de 310 W pour 12 000 lm en sortie et 24 000 lx à 5 m. Il dispose d’une trichromie CMJ, d’un zoom de 8° – 48°, de deux roues de gobos dont une rotative, un prisme huit facettes, un iris, un frost et un module de couteaux rotatifs. Il est de plus équipé de toutes les technologies de pointe de Robe.

iBeam 250 est la version IP65 du célèbre LEDBeam 150. Équipé de sept LEDs de 40 W RVBB, il propose 15 000 lx à 5 m. Sa plage de zoom va de 3,8° à 60°, on peut contrôler sa température de couleur de 2 700 K à 8 000 K, son débattement est de 540° sur le pan et 228° sur le tilt, tout ça pour une masse de 13,9 kg.