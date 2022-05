PLS2022 – Starway

Projecteur très original, la deuxième machine s’appelle le Baracca. Il s’agit d’un beam à source laser de forte puissance de 260 W disposant d’un angle de faisceau fixe de 0,8° pour une température de couleur de 7 800 K. Il comprend une roue de 18 couleurs, une trichromie CMJ, une roue de 20 gobos fixes, deux roues de prismes (huit et seize facettes circulaires, et six en double linéaire), un frost et un filtre rainbow six couleurs.