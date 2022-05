Chez Zero88, un effort a été fourni pour permettre au logiciel ZerOS équipant les consoles de la marque de piloter de nombreux protocoles (à des fins d’intégration par exemple). Donc en plus du DMX, ArtNet et sACN, le logiciel peut désormais commander des projecteurs en Vision.net (protocole de Strand), Kinet de Color Kinetics et Philips Hue. ■