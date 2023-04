PLS2023 – AED Audio

Multi12

Le Multi12 est un haut-parleur bidirectionnel autoalimenté de 12’’ avec DSP intégré. L’enceinte est faite de polymères techniques robustes, ce qui se traduit par un poids inférieur et une puissance élevée. Le Multi12 a une qualité sonore améliorée grâce à ses composants de haut-parleurs de marque européenne de haute qualité. Polyvalent, il est utilisable comme enceinte de sonorisation en direct, pour les DJ sets, avec ou sans sub, mais aussi comme moniteur de scène, moniteur DJ et pour la sonorisation dans les pubs, les clubs, les petits théâtres, les églises et bien d’autres.