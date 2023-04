T3 et T3-Wing

Développées par des pupitreurs pour des pupitreurs, les consoles T3 et T3-Wing se concentrent sur l’approche utilisateur et la facilité d’utilisation. Associant composants et matériaux de haute qualité, fiabilité et confort, ces pupitres de contrôle offrent une programmation rapide et des performances précises dans un format compact et ergonomique.