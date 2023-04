PLS2023 chauvet

Maverick Storm 1 Beam

Le Maverick Storm 1 Beam a été développé en réponse à une demande des sociétés de production qui souhaitent disposer d’un projecteur beam le plus compact possible. Avec son poids inférieur à 24 kg, ce membre de la famille Maverick Storm dispose d’un flux de sortie de plus de 16 000 lumens et d’un faisceau serré jusqu’à 0,9°, d’un mélange de couleurs CMJ, une roue de gobo, deux prismes superposables, une mise au point de précision, le tout dans un boîtier IP65 le plus léger possible.

Maverick Storm 1 Hybrid

Développé à la suite de retours utilisateurs, le Maverick Storm 1 Hybrid propose plus de 19 000 lumens de luminosité dans un projecteur polyvalent classé IP65. Le mélange de couleurs CMJ permet d’obtenir des couleurs bien saturées pleines de vivacité. Compact et léger (32 kg), il dispose de deux roues d’animation, deux roues de gobos et deux prismes superposables, ainsi qu’un zoom de 0,9° à 23,7°. Un couteau suisse pour les grands projets !

Maverick Storm 3 BeamWash

Le Maverick Storm 3 BeamWash va encore plus loin que le Storm 2 BeamWash. Ses 28 LEDs 45 W RVBB sont entièrement matriçables. Ses macros intégrées et deux zones de contrôle facilitent une prise en main rapide, idéale pour créer des effets aériens avec son zoom de, 4,6° à 53,6°. Conçu avec les mêmes LEDs que le Storm 2 BeamWash et le Rogue Outcast 1 BeamWash, il s’intègre parfaitement dans les mêmes plans de feu. Avec plus de 19 000 lumens de puissance et un classement IP65, c’est une vraie bête de scène !