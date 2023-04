pls2023 Chromateq

PRO DMX 2 Officiel

Après plusieurs mois de tests fonctionnels, le logiciel de contrôle d’éclairages professionnels PRO DMX 2 est prêt et peut être distribué gratuitement. La marque a amélioré l’interface graphique, ajouté plus de possibilité de contrôle live ainsi qu’un étage de mesure du tempo basé sur une décomposition audio FFT. Le générateur d’effet multiplie par 1 000 les possibilités graphiques et répond à la créativité des utilisateurs. L’éditeur de profil (librairies d’appareils) a été amélioré et est compatible avec les profils Avolite. La timeline audio, vidéo, DMX est plus précise et facile à utiliser. PRO DMX 2 est gratuit et disponible en essai libre sur www.chromateq.com

BPM

L’outil BPM permet de faire une analyse fréquentielle précise des sources audio afin de détecter le tempo pour les programmations lumineuses. Il donne un BPM instantané, moyen et manuel, et il est possible de cibler des bandes de fréquences pour détecter le tempo à partir de ces plages. PRO DMX 2 permet également de connecter des canaux DMX et des séquences lumineuses avec les paramètres audio.

Effets matriciels et séquenceurs

L’outil permettant de générer des effets séquenceurs et matriciels a été amélioré avec l’ajout de paramètres comme la forme des fondus, la gestion en coordonnées polaires, les séquençages des couleurs, les directions et les images en miroir. Les possibilités sont multipliées par 1 000 pour générer rapidement une multitude d’effets complexes.