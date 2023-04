Carnaby 500

Carnaby 500 est un égaliseur paramétrique trois bandes format 500 avec un concept d’égaliseur conçu et créé par Cranborne Audio. C’est le premier égaliseur harmonique au monde – un égaliseur analogique qui utilise la saturation harmonique pour amplifier et réduire le contenu de fréquence. Il modifie les sources, stems et mixs en y apportant de la saturation harmonique analogique authentique avec la sensation, la familiarité et les contrôles d’un égaliseur.