pls2023 Elation Professional

KL CYC

Le KL CYC est une solution de Cyclo LED pour les applications en wash ou décors de scène. Abritant un système de couleurs RVBMA, il utilise une conception de réflecteur asymétrique conçue pour obtenir de beaux mélanges tout en couvrant facilement des hauteurs importantes. Le projecteur offre une grande polyvalence pour l’éclairage de scène, de cinéma, de télévision et d’événements. Un alignement magnétique transparent, une fixation simple du support de montage et la gestion de l’alimentation et des données font du KL CYC une machine facile à intégrer.