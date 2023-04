pls2023 GLP

X5 Compact

Équipé de sept puissantes LEDs RVBL de 40 W, le X5 Compact est doté de l’algorithme d’étalonnage des couleurs iQ.Gamut, et d’un mécanisme de zoom ultra rapide 16:1 – qui permet un faisceau parallèle pénétrant de 3,5° ainsi qu’un wash homogène jusqu’à 60°. Le X5 Compact atteint les mêmes fonctionnalités que le X5 standard dans un format nettement plus petit et une masse de 7,5 kg.

X5 Bar 1000 and IP Bar 1000

Cette barre LED linéaire certifiée IP65 est équipée de 18 LEDs RVBL de 40 W, offrant une large plage de zoom et l’algorithme d’étalonnage des couleurs iQ.Gamut. La conception de la lentille permet une plage de zoom plus étroite de seulement 5°, ainsi qu’une répartition uniforme et homogène des couleurs en wash jusqu’à 70°. Le modèle X5 Bar 1000 est équipé de manière identique, pour une utilisation en intérieur uniquement.