Nexen-DIN

Directement adapté des nodes que LSC a développés pour le spectacle, voici le Nexen-DIN, un node Ethernet/DMX quatre ports au format rail DIN pensé pour l’intégration. Il supporte l’Art-Net 4, le sACN et le RDM, en DMX et en Art-Net (ArtRDM). Le RDM est débrayable par port, et chacun d’eux est configurable en entrée et en sortie. Il s’alimente en PoE ou en 9-24 V. Fabriqué en Australie chez LSC.