pls2023 Milos

Multipurpose Cart

Le Multipurpose Cart est un chariot polyvalent qui permet de transporter une multitude d’éléments. Il est composé d’un cadre en aluminium constitué de profilés disposant de nombreux points d’assemblage, de coins et d’éléments de connexion servant de pare-chocs, en plastique dur et très résistant. Il est entièrement configurable et démontable. Sa capacité de charge est de 400 kg.

Concrete Ballast Base

Le Concrete Ballast Base est un élément de ballast en béton armé, spécialement dédié aux modèles de scène MR1 et MR2 et gammes de tours alu M290 et M390. Les éléments peuvent être assemblés horizontalement et verticalement, ce qui leur permet de s’adapter à toutes les situations. La dimension réduite du produit (800 x 800 x 400 mm) et son design empilable facilitent le stockage, la manipulation et le transport. Chaque bloc affiche un poids de 550 kg et est disponible en aspect béton noir ou naturel.