pls2023 Next

Next StageLIFT

Les commandes moteurs Next StageLIFT sont des contrôleurs de levage économiques avec une qualité supérieure et toutes les fonctions de base. Ils sont équipés de pièces Schneider Electric/Eaton de haute qualité et logés dans un boîtier métallique robuste. Les contrôleurs sont conçus et fabriqués en Europe. La série de contrôleurs Next StageLIFT commence avec des modèles d’entrée de gamme à quatre canaux, dans une Pelicase, et jusqu’à un contrôleur 19’’ à huit canaux. Ce sont des unités autonomes.

NSL-HC08

Les moteurs Next StageLIFT peuvent être dirigés avec des contrôleurs de palan autonomes. Le NSL-HC08 permet de piloter jusqu’à huit palans. La principale caractéristique de la commande moteur est l’option de liaison pour les boutons haut, bas et E-Stop, pour un contrôle facile d’un plus grand nombre de palans. Le contrôleur est équipé de commutateurs pour la sélection des canaux inversés simples, l’alignement automatique des phases (APA) sur la prise d’entrée, et la mesure automatique de la tension (AVM). L’entrée de la télécommande est en XLR et dispose d’un indicateur LED, des disjoncteurs protègent les sorties et en cas d’urgence, les trois phases et le neutre sont déconnectés. Conçus et construits en Europe selon les normes de sécurité internationales.