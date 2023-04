pls2023 Prolights

Astra Par7ZIP

Équipé de sept LEDs RVB + blanc chaud sur mesure de 40 W pilotables indépendamment, l’Astra Par7ZIP est un Par IP65 équipé d’un zoom motorisé de 4,5 à 53°. Destiné aux événements de prestige. La gestion avancée de sa source lui confère de fortes valeurs d’IRC, TLCI et TM30 et il intègre une calibration Spektra offrant une consistance des couleurs entre sources et assurant un rendu identique dans le même espace colorimétrique CIE1931. Il dispose d’un transmetteur DMX HF compatible avec les standards CRMX et W-DMX.

Jet Par7ZIP

Le Jet Par7ZIP est un Par LED IP65 montant sept LEDs RVB + blanc chaud sur mesure de 20 W pour un flux de plus de 2000 lumens. Le projecteur dispose d’un zoom motorisé de 4,5 à 53 °. Ses qualités lumineuses avancées (hauts IRC et TLCI, presets de blancs de 2 800 à 10 000 K, émulation tungstène, correction G/M), son format compact et son IP65 offre une polyvalence qui lui permet d’appréhender tout type de prestations en intérieur comme en extérieur.

EclExpo Flood300FC

L’EclExpo Flood300 est un projecteur asymétrique à LED spécialement pensé pour l’éclairage de stands. Déjà disponible en blanc variable, il se décline désormais en version RVB + blanc chaud, avec de fortes valeurs d’IRC, TLCI et TM30 et un flux supérieur à 10 000 lumens. Sa source bénéficie d’une calibration Spektra offrant une cohérence accrue des couleurs et des blancs entre projecteurs. Il se pilote en DMX + RDM ou localement grâce à deux roues codeuses. Un kit DMX HF est disponible en option.