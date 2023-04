pls2023 Robe Lighting

IEsprite

Classée IP65, la lyre iEsprite est équipée des mêmes technologies, puissance, et effets que l’Esprite IP20 (non étanche) dans un corps entièrement protégé, capable de résister à toutes les épreuves météorologiques. Ce projecteur IP de la gamme iSeries de Robe pèse pratiquement le même poids que sa version IP20. Trois moteurs LED interchangeables TE iSE 650 W sont disponibles pour l’iEsprite. Choisissez entre le moteur HP (High Performance) de 6 700 K,

34 000 lumens IRC 70, le moteur HCF (High Colour Fidelity) de 6 000 K, 24 000 lumens IRC 96, ou bien le moteur TGW (Tungstene) 3 200 K, 19 600 lumens.

IPainte

Issu de la gamme iSeries de Robe, iPainte IP65 conserve les points forts et caractéristiques de son équivalent IP20. Tout comme le reste des projecteurs iSeries, il est équipé du système de protection contre les infiltrations d’eau, de poussière, de condensation ou encore de fumée qui a été spécialement conçu pour permettre la simplification de l’entretien et la préparation des appareils. Le iPainte est doté de moteurs à LED blanches TE ISE de 310 W de la technologie brevetée Robe « Transferable Engine ». Choisissez entre le moteur HP (High Performance)

14 900 lumens ou le moteur HCF (High Colour Fidelity) 9 800 lumens, pour obtenir la source la plus appropriée à vos applications.

IBeam50

Toujours dans la gamme iSeries, le iBeam 350 IP65 conserve toutes les caractéristiques et performances de son équivalent non-étanche, le LEDBeam 350. La technologie permet un suivi et une auto-gestion du système d’absorption d’humidité pour une utilisation en extérieur. Tout comme les autres appareils de la gamme, le iBeam 350 possède le même nombre de canaux et charte DMX avec seulement une légère différence de poids par rapport au LEDBeam 350. Il offre également la même plage de zoom de 3,8° à 60° et une luminosité pouvant aller jusqu’à 8 200 lumens grâce à ses 12 x LEDs RVBB de 40 W.