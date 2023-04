Gamme Sully 4C

Robert Juliat présente la gamme Sully 4C, dernière génération de projecteurs LED couleurs (projecteurs de découpe, Fresnel et module LED pour convertir les découpes halogène 600SX existantes). Ce module représente une solution économique et durable assurant une cohérence des solutions d’éclairage pour les salles déjà équipées de projecteurs Robert Juliat. Point fort de cette gamme, une plateforme software baptisée RJ Color offrant de nombreux modes de paramétrages et de contrôles.