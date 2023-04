pls2023 Showtec

Lampy V2

Le logiciel Lampy V2 permet de rajeunir les consoles Lampy DMX. Il fournit des fonctionnalités comme MultiCell, le support de l’écran multi-touch, l’éditeur Fixture, le sélecteur de couleur CIE, le variateur de lumière virtuel et la fonctionnalité stroboscope, ainsi que le répertoire AltaBase MultiCell. Avec ces nouvelles fonctions, le Lampy Re-Load 4 vient ajouter quatre univers DMX au Lampy V2.

Shark

Le Shark de Showtec inclut le Hybrid One, une tête tournante compacte et puissante dotée d’effets. Son angle de rayon ajustable le rend utile pour un usage en tant que beam, spot ou wash. Le Meg Beam One est une puissante tête de lumière tournante qui possède également un design compact et peut se vanter d’un nombre d’effets impressionnants.

Polar Wash

Cette tête tournante compacte est dotée de sept LEDs RVBL de 40 W et produit un flux de plus de 4 000 lumens. Elle possède un haut IRC et sa PWM ajustable la rend également utile pour un usage en studio. D’autres fonctionnalités incluent l’effet de cercle LED et le zoom motorisé qui assure un passage harmonieux entre les angles de lumière. Avec son classement IP65, elle conviendra pour un usage en extérieur.