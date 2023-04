RdmRelay

Le RdmRelay est un relai DMX RDM compact au format rail DIN. Contrôlable en DMX et en RDM, il peut déclencher de un à quatre relais 110/230 VAC, avec une intensité max de 16 A par relai. Toutes les connexions se font via bornier à vis, et le boîtier dispose d’une LED indicatrice d’état pour visualiser rapidement son état de fonctionnement. L’adressage DMX se fait en RDM. Fabriqué aux Pays-Bas chez Visual Productions.