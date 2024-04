PLS2024 ADJ

Le ViziBeam CMY (photo) dispose d’une lampe HRI de 310 W, il est doté d’une trichromie, d’une roue de 14 couleurs, de deux prismes, d’une roue de 17 gobos et d’un frost. L’angle d’ouverture est de 2°. Le ViziBeam RX2 est son petit frère doté d’une lampe de 100 W HRI.

L’Hydro Profile est un spot à couteaux de 660 W de LEDs comprenant une trichromie CMJ, un zoom de 6° à 44°, deux prismes, une roue d’animation, une roue de couleurs et deux roues de gobos, le tout dans un habillage IP65.

Les Jolt Bar et Jolt PanelFX sont des wash/strobes pixellisables composés de LEDs RVB et de crayons de LEDs blanches. De nombreux accessoires sont disponibles pour modifier l’aspect de la barre. Tous deux sont compatibles avec le protocole sans fil Aria pour lequel la marque propose de nombreux transmetteurs et récepteurs.