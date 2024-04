PLS2024 Altimate

Altimate offre un système complet de contrôle et de monitoring pour les palans motorisés. Des pesons peuvent communiquer avec la télécommande sans fil pour lui transmettre en direct les informations de charge de chaque moteur. On peut créer des groupes de palans pour les manipuler tous à la fois tout en conservant un ajustement de chaque moteur. Les alimentations Altimate disposent d’inverseurs de phase en façade, et peuvent être pilotées en filaire ou sans-fil par les mêmes télécommandes.

Altimate exposait également un système pour l’intégration, avec une gestion des charges maximum et minimum des moteurs, tout en laissant à l’opérateur la possibilité de shunter les limites définies.