PLS2024 Avolites

Les Diamond 7 215 et 330 sont les nouvelles consoles milieu de gamme de la marque. 15 faders motorisés et 15 exécuteurs pour la 215, 30 de chaque pour la 330. Elles sont équipées d’un onduleur pour assurer la continuité de la fourniture d’électricité et protéger l’appareil en cas de panne de courant, de deux cartes réseau dont une à cinq ports, d’un clavier en tiroir et de cinq encodeurs de paramètres. Le logiciel Titan en profite pour passer en version 17 qui accélère notamment la navigation dans le logiciel.